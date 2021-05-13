В Украине ожидается улучшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, уже завтра жители восточных регионов Украины увидят на термометрах 28 градусов выше ноля, в остальных областях воздух прогреется до +19+22 градусов.
"Дожди через циклоническую и фронтальную деятельность пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасс и Кропивницкого с районами", - поделилась Диденко.
Как сообщали ранее синоптик, окончательное потепление до 30 градусов придет в Украину с понедельника, 17 мая.
А вот согласно данным украинского гидромедцентра, 13-14 мая в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, что новый циклон приближается к Одессе, погода резко изменится: синоптики выдали прогноз.
Как Politeka писала, что всего три дня будут солнечными: синоптики дали нерадостный прогноз погоды на конец мая.
Также Politeka сообщала, что 30-градусная жара идет на смену дождям в Украине: синоптик назвала переломную дату.
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