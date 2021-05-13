По словам специалиста, уже завтра жители восточных регионов Украины увидят на термометрах 28 градусов выше ноля, в остальных областях воздух прогреется до +19+22 градусов.

"Дожди через циклоническую и фронтальную деятельность пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасс и Кропивницкого с районами", - поделилась Диденко.

Как сообщали ранее синоптик, окончательное потепление до 30 градусов придет в Украину с понедельника, 17 мая.

А вот согласно данным украинского гидромедцентра, 13-14 мая в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областей сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.