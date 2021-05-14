Теля з незвичайною особливістю виявили на одній з ферм у Британії
Як передає Politeka.net, знімками поділилася ветеринар Малан Хьюз в Twitter.
Дивну тварину вона зняла на фермі в Північному Уельсі.
Жінка натрапила на чотиримісячне теля з мутацією, коли перевіряла худобу на туберкульоз.
"Не можу повірити в те, що ми помітили... Хто-небудь бачив подібне?",- поцікавилася ветеринар.
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У коментарі журналіста Хьюз зізналася, що ніколи раніше не бачила нічого подібного.
"Зовні додаткове око виглядає нормально. У нього є повіки і вії, і він теж вологий, як ніби виділяється якась мастило", - передає словами жінки dailystar.
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