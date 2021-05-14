Теленка с необычной особенностью обнаружили на одной из ферм в Британии
Как передает Politeka.net, снимками поделилась ветеринар Малан Хьюз в Twitter.
Странное животное она засняла на ферме в Северном Уэльсе.
Женщина наткнулась на четырехмесячного теленка с мутацией, когда проверяла скот на туберкулез.
"Не могу поверить в то, что мы заметили... Кто-нибудь видел подобное?", - поинтересовалась ветеринар.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
В Киеве прогремел взрыв, языки пламени вылетают из-под земли: первые детали и видео ЧП
"Тайная жена" Олега Винника, нарядившись в мини-юбку, удивила посланием: "Мы, девочки, все видим и..."
"Закрыла собой ребенка": 27-летняя учительница стала жертвой трагедии в Казани, последние фото девушки
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
В комментарии журналиста Хьюз призналась, что никогда раньше не видела ничего подобного.
"Снаружи дополнительный глаз выглядит нормально. У него есть веки и ресницы, и он тоже влажный, как будто выделяется какая-то смазка", - передает словам женщины dailystar.
Ранее мы рассказывали, что в Калифорнии на пляже нашли рыбу-монстра, которая обычно обитает на больших глубинах и редко оказывается на поверхности.
Необычную находку обнаружил рыбак Бен Эстес. По его словам, он никогда раньше не видел рыбу, которая выглядела бы так.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры.