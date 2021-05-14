Теленка с необычной особенностью обнаружили на одной из ферм в Британии

Как передает Politeka.net, снимками поделилась ветеринар Малан Хьюз в Twitter.

Странное животное она засняла на ферме в Северном Уэльсе.

Женщина наткнулась на четырехмесячного теленка с мутацией, когда проверяла скот на туберкулез.

"Не могу поверить в то, что мы заметили... Кто-нибудь видел подобное?", - поинтересовалась ветеринар.

В комментарии журналиста Хьюз призналась, что никогда раньше не видела ничего подобного.

"Снаружи дополнительный глаз выглядит нормально. У него есть веки и ресницы, и он тоже влажный, как будто выделяется какая-то смазка", - передает словам женщины dailystar.

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