На Львівщині 9-річний хлопчик врятував село від пожежі
Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок дитини розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На палаючий сухостій ніхто не звернув увагу, крім юного Міші. Саме він миттєво кинувся його гасити.
"Трохи було страшно, трохи переживав. Міг ліс згоріти, а багато звірів-померти. Мені дали просту палицю, і ми били по землі, щоб вогонь загасився", — розповів школяр.
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Раніше ми повідомляли, що в результаті масштабної пожежі обірвалося життя 21-річної українки.
Вогонь охопив приміщення офісного центру у Вінниці 6 травня.
Жертвою пожежі стала 21 - річна Анастасія Рищук-дівчина виявилася заблокованою в приміщенні і не змогла вибратися.
Нагадаємо, що пожежа в приватному будинку забрала життя харків'янина.
Як повідомляла Politeka, пожежа охопила житловий будинок на Одещині, всередині знаходилися маленькі діти.
Крім того Politeka писала, що автобус з пасажирами загорівся на трасі Київ-Одеса, кадри.