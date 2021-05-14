На Львівщині 9-річний хлопчик врятував село від пожежі

Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок дитини розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

На палаючий сухостій ніхто не звернув увагу, крім юного Міші. Саме він миттєво кинувся його гасити.

"Трохи було страшно, трохи переживав. Міг ліс згоріти, а багато звірів-померти. Мені дали просту палицю, і ми били по землі, щоб вогонь загасився", — розповів школяр.

Коли вогонь поширився, хлопчик покликав на допомогу батьків. Ті по дорозі на місце пожежі викликали рятувальників, але, не чекаючи їх, почали самостійно гасити полум'я.