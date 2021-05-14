На Львовщине 9-летний мальчик спас деревню от пожара
Как передает Politeka.net, о героическом поступке ребенка рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
На горящий сухостой никто не обратил внимание, кроме юного Миши. Именно он мгновенно бросился его тушить.
"Немного было страшно, немного переживал. Мог лес сгореть, а многие звери — умереть. Мне дали простую палку, и мы били по земле, чтобы огонь потушился", — рассказал школьник.
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Ранее мы сообщали, что в результате масштабного пожара оборвалась жизнь 21-летней украинки.
Огонь охватил помещения офисного центра в Виннице 6 мая.
Жертвой пожара стала 21-летняя Анастасия Рищук - девушка оказалась заблокированной в помещении и не смогла выбраться.
Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.
Как сообщала Politeka, пожар охватил жилой дом на Одесчине, внутри находились маленькие дети.
Кроме того Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся на трассе Киев-Одесса, кадры.