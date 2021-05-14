На Львовщине 9-летний мальчик спас деревню от пожара

Как передает Politeka.net, о героическом поступке ребенка рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

На горящий сухостой никто не обратил внимание, кроме юного Миши. Именно он мгновенно бросился его тушить.

"Немного было страшно, немного переживал. Мог лес сгореть, а многие звери — умереть. Мне дали простую палку, и мы били по земле, чтобы огонь потушился", — рассказал школьник.

Когда огонь распространился, мальчик позвал на помощь родителей. Те по дороге на место пожара вызвали спасателей, но, не дожидаясь их, начали самостоятельно тушить пламя.