Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала себе в Києві
Як пише Politeka.net Тіна Кунаки є успішною французькою моделлю. Слави дівчини додало ще й те, що вона вийшла заміж кілька років тому за Венсана Касселя, який розлучився з Монікою Беллуччі. Модель активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами безліччю цікавих подій.
Про приїзд знаменитості до Києва стало відомо з повідомлення на сторінці Тіни Кунакі в соцмережі Instagram. У сторіс модель опублікувала знімок з номера в готелі з написом " Доброго ранку, Київ!".
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, куди зробила репост Кунакі, немає подібних функцій, але зазвичай дівчину без компліментів не залишають: "не гірше Беллуччі".
А ось в останньому пості в коментарях фоловери мережі висловлюють радість від перебування французької зірки в українській столиці.
"Супер ! Ви в Києві ! Рада бачити вас у себе на батьківщині ! Ви прекрасні 😍", "welcome to ukraine, honey 💛 "" 😍 😍 😍 in Kiev 😍 😍 😍 Omg 🔥❤️", "🇺🇦😊", "Oh my Goodness😍 😍 😍 😍 😍 😍 welcome to Ukraine)", "❤️❤️❤️❤️❤️", - пишуть в коментарях.
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