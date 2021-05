Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала себе в Києві

Як пише Politeka.net Тіна Кунаки є успішною французькою моделлю. Слави дівчини додало ще й те, що вона вийшла заміж кілька років тому за Венсана Касселя, який розлучився з Монікою Беллуччі. Модель активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами безліччю цікавих подій.

Про приїзд знаменитості до Києва стало відомо з повідомлення на сторінці Тіни Кунакі в соцмережі Instagram. У сторіс модель опублікувала знімок з номера в готелі з написом " Доброго ранку, Київ!".

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, куди зробила репост Кунакі, немає подібних функцій, але зазвичай дівчину без компліментів не залишають: "не гірше Беллуччі".

А ось в останньому пості в коментарях фоловери мережі висловлюють радість від перебування французької зірки в українській столиці.

"Супер ! Ви в Києві ! Рада бачити вас у себе на батьківщині ! Ви прекрасні 😍", "welcome to ukraine, honey 💛 "" 😍 😍 😍 in Kiev 😍 😍 😍 Omg 🔥❤️", "🇺🇦😊", "Oh my Goodness😍 😍 😍 😍 😍 😍 welcome to Ukraine)", "❤️❤️❤️❤️❤️", - пишуть в коментарях.

