Welcome to Ukraine

Известная модель Тина Кунаки, молодая жена Венсана Касселя, показала себя в Киеве

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является успешной французской моделью. Славы девушки добавило еще и то, что она вышла замуж несколько лет назад за Венсана Касселя, который развелся с Моникой Беллуччи. Модель активно ведет социальные сети, где делится с фанатами множеством интересных событий.

О приезде знаменитости в Киев стало известно из сообщения на странице Тины Кунаки в соцсети Инстаграм. В сторис модель опубликовала снимок из номера в отеле с надписью "Доброе утро, Киев!".

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, куда сделала репост Кунаки, нет подобных функций, но обычно девушку без комплиментов не оставляют: "Не хуже Беллуччи".

А вот в последнем посте в комментариях фолловеры сети выражают радость от пребывания французской звезды в украинской столице.

"Супер ! Вы в Киеве ! Рада видеть вас у себя на родине ! Вы прекрасны 😍", "welcome to ukraine, honey 💛" "😍😍😍in Kiev 😍😍😍 OMG 🔥❤️", "🇺🇦😊", "Oh my Goodness😍😍😍😍😍😍 welcome to Ukraine)", "❤️❤️❤️❤️❤️", - пишут в комментариях.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя в мини показала, чем лучше Моники Беллуччи

Также Politeka писала, что молодая жена экс-мужа Моники Беллуччи Венсана Касселя показала роскошные формы на пляже

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Венсана Касселя в прозрачном белье раскрыла секреты своего идеального тела