Популярна українська співачка Наталя Могилевська здивувала радикальною зміною іміджу, показавши свій новий колір волосся

Як повідомляє Politeka.net, 45-річна зірка спантеличила шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram.

Минулого року Могилевська вже відзначилася експериментом із зовнішністю: співачка перетворилася з шатенки в блондинку, викликавши великий ентузіазм у шанувальників. Багато хто визнав, що новий образ їй дуже йде.

Судячи з усього, тепер Наталію знову потягнуло на експерименти. Так, на новому відео зірка показала себе з яскравим кольором волосся. На кадрах її коріння пофарбовані в чорний, а довжина волосся – в яскраво-бірюзовий.

Втім, співачка залишилася не в захваті від цього експерименту.

"Хлопці, щось я не те, по-моєму, переборщила з якимось пігментом. Якийсь відтінок начебто не той...як вам? Або нормально? Залишаємо?", - звернулася співачка до своїх шанувальників.

При цьому, на відео вона задумливо розглядає своє волосся.

"Сьогодні звичайно не 1 квітня, але...Став+, якщо подобається. Став -, якщо не подобається. Ps тільки мені здається, що зеленувато", - додала Могилевська в підписі до відео.

Її шанувальники тут же почали обговорювати пост. Багато передплатників тут же відзначили, що на кадрах співачка в перуці.

"Залишаємо) краще ніж блонд", "перука", "несподівано", "Жесть", "Збриваємо на голо", "Наташа запалює", "смішно якось",-пишуть люди.

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