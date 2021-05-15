Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила радикальной сменой имиджа, показав свой новый цвет волос

Как сообщает Politeka.net, 45-летняя звезда озадачила поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм.

В прошлом году Могилевская уже отметилась экспериментом с внешностью: певица превратилась из шатенки в блондинку, вызвав большой энтузиазм у поклонников. Многие признали, что новый образ ей очень идет.

Судя по всему, теперь Наталью снова потянуло на эксперименты. Так, на новом видео звезда показала себя с ярким цветом волос. На кадрах ее корни выкрашены в черный, а длина волос – в ярко-бирюзовый.

Впрочем, певица осталась не в восторге от этого эксперимента.

«Ребят, что-то я не то, по-моему, переборщила с каким-то пигментом. Какой-то оттенок вроде бы не тот…Как вам? Или нормально? Оставляем?», - обратилась певица к своим поклонникам.

При этом, на видео она задумчиво рассматривает свои волосы.

«Сегодня конечно не 1 апреля, но...Ставь +, если нравится. Ставь -, если НЕ нравится. Ps Только мне кажется, что зеленовато», - добавила Могилевская в подписи к видео.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать пост. Многие подписчики тут же отметили, что на кадрах певица в парике.

«Оставляем) лучше чем блонд», «Парик», «Неожиданно», «Жесть», «Сбриваем на голо», «Наташа жжет», «Смешно как-то», - пишут люди.

Напомним, Могилевская в брючном костюме попросила модного совета у украинцев: "Как считаете...".

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