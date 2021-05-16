Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова несподівано перейнялася своїм майбутнім

Відомо, що дівчина активно взялася за розвиток свого блогу в Instagram і зараз за її життям вже стежить понад 30 тисяч передплатників, передає Politeka.net.

23-річна Наташа вирішила поговорити про серіали і про те, який вплив вони роблять на неї.

"Навіть з серіалів можна винести щось розумне. Здавалося б, такий підлітковий серіал, як «gossip girl». Якщо раніше я сприймала його, як історію про школярів і їх плітки, то нещодавно я вирішила переглянути пару сезонів, щоб відвернути голову і можу сказати, що знайшла якусь мотивацію в ньому», - зізналася прийомна дочка Потапа.

Вона розповіла про одного з персонажів, який став натхненням, щоб переглянути свої погляди на своє майбутнє.

"Всім відомий персонаж Блер Уолдорф. Цього разу я звернула увагу не на її інтриги і токсичні відносини з Чак Бассом, а на її особистість. Цілеспрямована людина, яка готова на багато що заради свого майбутнього, кар'єри і досягнення своїх бажань", - продовжила вона.

За словами Наташі, їй 23. Вона зазначила, що вже не маленька, але і ще не зовсім доросла.

«Але вже з певним усвідомленням де я хочу бути і ким я хочу стати. Дуже важливо не просто прочитати книгу або подивитися фільм/серіал. Важливо винести для себе нове", - написала дівчина.

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