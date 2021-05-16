Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташка Горовая неожиданно озаботилась своим будущим

Известно, что девушка активно взялась за развитие своего блога в Instagram и сейчас за ее жизнью уже следит свыше 30 тысяч подписчиков, передает Politeka.net.

23-летняя Наташа решила поговорить о сериалах и о том, какое влияние они оказывают на нее.

«Даже из сериалов можно вынести что-то толковое. Казалось бы, такой подростковый сериал, как «gossip girl». Если раньше я воспринимала его, как историю о школьниках и их сплетнях, то недавно я решила пересмотреть пару сезонов, чтобы отвлечь голову и могу сказать, что нашла некую мотивацию в нем», - призналась приемная дочь Потапа.

Она рассказала об одном из персонажей, который стал вдохновением, чтобы пересмотреть свои взгляды на своё будущее.

«Всем известный персонаж Блэр Уолдорф. В этот раз я обратила внимание не на ее интриги и токсичные отношения с Чак Бассом, а на ее личность. Целеустремленный человек, который готов на многое ради своего будущего, карьеры и достижения своих желаний», - продолжила она.

По словам Наташи, ей 23. Она отметила, что уже не маленькая, но и ещё не совсем взрослая.

«Но уже с определённым осознанием где я хочу быть и кем я хочу стать. Очень важно не просто прочесть книгу или посмотреть фильм/сериал. Важно вынести для себя новое», - написала девушка.

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