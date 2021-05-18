Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару сколихнула публіку чуттєвим образом

34-річна актриса, яка закінчила факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету, вирішила все ж пов'язати своє життя зі сценою. Сопонару подалася до театральної студії «Чорний Квадрат» у Києві, а також була учасницею команди КВК «Вінницькі перці». Зараз є актрисою гумористичних шоу "Жіночий квартал", «Ігри приколів» і у складі команди «Вінницькі» бере участь у шоу "Ліга Сміху".

Володарка завидних форм, Ірина, частенько радує шанувальників яскравими образами й відвертими знімками в своєму мікроблозі в Instagram. На новому фото, яким поділилася в соцмережі, зірка постала в стильному вбранні: білому топі й такого ж кольору джинсах, передає Politeka.net. Лук доповнив тренч, який Ірина приспустила на плечі, і чорний капелюшок. Блондинка продемонструвала точену фігурку, ніби завмерши в кроці.

"Яка твоя улюблена думка?", - підписала кадр актриса.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши Сопонару компліментами:

"Ну Ірина, ну шикарна 🔥"

"Ірина просто карколомна 🔥 🔥 🔥"

"Ти струнка, як кипарис, шкіра – шовк, очі – озера... не зустрічав таких я осіб, серця доброго, великого..., Губ прекрасніше твоїх: солодше меду, молока, що здатні в мить будь-кого, понести за хмари!"

"Ууух, розкішна🔥❤️"

"Іринка, тепер тебе звуть блакитна мрія!!!❤️🔥👏"

"Яка капелюх! 🔥❤️"

"Іруська, чим ще порадуєш?❤️"

"Офігіти 😯. Шик зашкалює🤩"

"Леді в білому і чорному))"



Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" з'явилася на пляжі в купальнику без верху:"Господи, що ти там ховаєш".

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