Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару всколыхнула публику чувственным образом

34-летняя актриса, окончившая факультет истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета, решила все же связать свою жизнь со сценой. Сопонару подалась в театральную студию «Черный Квадрат» в Киеве, а также была участницей команды КВН «Винницкие перцы». Сейчас является актрисой юмористических шоу «Женский квартал», «Игры приколов» и в составе команды «Винницкие» принимает участие в шоу «Лига Смеха».

Обладательница завидных форм, Ирина, частенько радует поклонников яркими образами и откровенными снимками в своем микроблоге в Инстаграм. На новом фото, которым поделилась в соцсети, звезда предстала в стильном наряде: белом топе и такого же цвета джинсах, передает Politeka.net. Лук дополнил тренч, который Ирина приспустила на плечи, и черная шляпка. Блондинка продемонстрировала точеную фигурку, будто замерев в шаге.

"Какая твоя любимая мысль?", - подписала кадр актриса.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав Сопонару комплиментами:

"ну Ирина, ну шикарная 🔥"

"Ирина просто сногсшибательная 🔥🔥🔥"

"Ты стройна, как кипарис, Кожа – шелк, глаза – озера… Не встречал таких я лиц, Сердца доброго, большого…, Губ прекраснее твоих: Слаще меда, молока, Что способны в миг любого, Унести за облака!"

"Ууух, роскошная🔥❤️"

"Иринка, теперь тебя зовут голубая мечта!!!❤️🔥👏"

"Какая шляпа! 🔥❤️"

"Ируська, чем ещё порадуешь?❤️"

"Офигеть 😯. Шик зашкаливает🤩"

"Леди в белом и черном))"



Напомним, что блондинка из "Женского квартала" появилась на пляже в купальнике без верха: "Господи, что ты там прячешь".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".