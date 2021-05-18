Нова "Холостячка" Злата Огневич поділилася милим фото і розповіла про улюблену книгу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, яка нещодавно стала головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка" часто радує публіку яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня показала шанувальникам миле фото, а в підписі до нього відверто розповіла про свої звички, пристрасті та особливості

На новій фотографії Злата відображена в цікавій локації біля вікна в оточенні зелених вазонів. Перед камерою вона з'явилася в стильному спокусливому образі - на ній білосніжні джинси і вузький чорний, поверх якого вона накинула Темний короткий піджак. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і пружне декольте красуні. Свій образ співачка доповнила чорним капелюхом, під яким заховані її волосся, а на обличчі красуні легкий акуратний макіяж.

У підписі до публікації Огневич розповіла про себе, вона зізналася, що дуже любить пробувати різну їжу, без розуму від подорожей і гір, а також зізналася, що для неї сім'я – головна опара в житті. "Людину дуже добре розкривають її пристрасті в їжі! Так от. Я обожнюю експериментувати, відкривати нові відчуття і страви. А ще - непритомнію від захвату побачивши смачної пасти. Це єдина страва, перед якою я не можу встояти, навіть під час дієти", - зізналася співачка.

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