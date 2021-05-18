Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась милым фото и рассказала о любимой книге

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич, которая недавно стала главной героиней реалити-шоу "Холостячка" часто радует публику яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка показала поклонникам милое фото, а в подписи к нему откровенно рассказала о своих привычках, пристрастиях и особенностях

На новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации у окна в окружении зеленых вазонов. Перед камерой она появилась в стильном соблазнительном образе – на ней белоснежные джинсы и узкий черный, поверх которого она накинула темный короткий пиджак. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы и упругое декольте красотки. Свой образ певица дополнила черной шляпой, под которой спрятаны ее волосы, а на лице красотки легкий аккуратный макияж.

В подписи к публикации Огневич рассказала о себе, она призналась, что очень любит пробовать разную еду, без ума от путешествий и гор, а также призналась, что для нее семья – главная опара в жизни. "Человека очень хорошо раскрывают его пристрастия в еде! Так вот. Я обожаю экспериментировать, открывать новые ощущения и блюда. А еще – падаю в обморок от восторга при виде вкуснейшей пасты. Это единственное блюдо, перед которым я не могу устоять, даже во время диеты", - призналась певица.

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