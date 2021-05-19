Відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою "Орла і Решки", показала себе, поділившись радістю

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде днями розповіла, що стала новою ведучою "Орел і Решка. Земляни". Тепер дівчина разом з Кирилом Машаковим буде показувати українцям цікаві місця. Красуня не забуває і про соціальні мережі, де розповідає багато чого цікавого.

Цього разу Мішель опублікувала фото, на якому позувала квітковій сукні з кроєм "для вагітних". Красуня посміхалася, позуючи на тлі древніх колон.

"Не встигла прилетіти, як заново починаю збиратися валізи.

І як здорово що нарешті магазини і кафешки відкриті! Шопінг.

Але я не до цього веду, хочу ділитися з вами закулісся: цікавими фактами про країни, деталями знімального процесу, про команду. Що б вам було цікаво дізнатися? Пишіть в коментах", - написала Мішель під фото.

Леся Нікітюк відразу прокоментувала фото:"молодець".

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже атмосферне фото", "така красуня, вау", "Люблю, підкорюй цей світ", " ось деталі знімального процесу це просто топчик. Думаю з цього вийде непоганий контент".

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