Відома українська співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою "Орла і Решки", показала себе, поділившись радістю
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде днями розповіла, що стала новою ведучою "Орел і Решка. Земляни". Тепер дівчина разом з Кирилом Машаковим буде показувати українцям цікаві місця. Красуня не забуває і про соціальні мережі, де розповідає багато чого цікавого.
Цього разу Мішель опублікувала фото, на якому позувала квітковій сукні з кроєм "для вагітних". Красуня посміхалася, позуючи на тлі древніх колон.
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Але я не до цього веду, хочу ділитися з вами закулісся: цікавими фактами про країни, деталями знімального процесу, про команду. Що б вам було цікаво дізнатися? Пишіть в коментах", - написала Мішель під фото.
Леся Нікітюк відразу прокоментувала фото:"молодець".
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже атмосферне фото", "така красуня, вау", "Люблю, підкорюй цей світ", " ось деталі знімального процесу це просто топчик. Думаю з цього вийде непоганий контент".
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