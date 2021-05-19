Известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала новой ведущей "Орла и Решки", показала себя, поделившись радостью

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде на днях рассказала, что стала новой ведущей "Орел и Решка. Земляне". Теперь девушка вместе с Кириллом Машаковым будет показывать украинцам интересные места. Красотка не забывает и о социальных сетях, где рассказывает много чего интересного.

В этот раз Мишель опубликовала фото, на котором позировала цветочном платье с кроем "для беременных". Красотка улыбалась, позируя на фоне древних колонн.

"Не успела прилететь, как заново начинаю собираться чемоданы.

И как здорово что наконец-то магазины и кафешки открыты! Шопинг.

Но я не к этом веду, хочу делиться с вами закулисьем: интересными фактами о странах, деталями съемочного процесса, о команде. Что бы вам было интересно узнать? Пишите в комментах", - написала Мишель под фото.

Леся Никитюк сразу прокомментировала фото: "Молодец".

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень атмосферное фото", "Такая красотка, вау", "Люблю, покоряй этот мир", "Вот детали съемочного процесса это просто топчик. Думаю из этого получится неплохой контент".

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