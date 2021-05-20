Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в ніжному образі

Як пише Politela.net, Надія Мейхер вже давно популярна серед українців. Дівчина була однією з перших солісток "ВІА-Гри", пішовши тільки в 2011 році. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом на радість фанатів.

На кадрах красуня позувала в легкій напівпрозорій сукні власного дизайну і без білизни. Красуня одягла капелюшок, захоплюючи ніжним образом серед штор.

"Скоро", - написала зірка під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Надія, сукня-Ваша творчість?)", "Дуже витончена, красива, сексі", "Квітуча навесні Надія", "Надія, я Вами захоплююся", " найсмачніша дівчина... моєю будеш","Надія, ви Леді Досконалість".

Повідомлялося, що співачка Надія Мейхер блиснула стрункою ніжкою.

Цього разу розкішна брюнетка постала в довгій чорній сукні з розрізом. Останній був настільки непристойним, що можна було розглянути стегно надії. Також наряд мав декольте, які було скромніше, ніж розріз.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер вирішила виговоритися перед українцям

А ще Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер розлютила росіян, звернувшись до українців

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер подражнила пишними формами в сукні з глибоким декольте



