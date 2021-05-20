Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в ніжному образі
Як пише Politela.net, Надія Мейхер вже давно популярна серед українців. Дівчина була однією з перших солісток "ВІА-Гри", пішовши тільки в 2011 році. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де ділитися цікавим контентом на радість фанатів.
На кадрах красуня позувала в легкій напівпрозорій сукні власного дизайну і без білизни. Красуня одягла капелюшок, захоплюючи ніжним образом серед штор.
"Скоро", - написала зірка під відео.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Надія, сукня-Ваша творчість?)", "Дуже витончена, красива, сексі", "Квітуча навесні Надія", "Надія, я Вами захоплююся", " найсмачніша дівчина... моєю будеш","Надія, ви Леді Досконалість".
Повідомлялося, що співачка Надія Мейхер блиснула стрункою ніжкою.
Цього разу розкішна брюнетка постала в довгій чорній сукні з розрізом. Останній був настільки непристойним, що можна було розглянути стегно надії. Також наряд мав декольте, які було скромніше, ніж розріз.
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