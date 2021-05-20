Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в нежном образе

Как пишет Politela.net, Надежда Мейхер уже давно популярна среди украинцев. Девушка была одной из первых солисток "ВИА-Гры", уйдя только в 2011 году. Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом на радость фанатов.

На кадрах красотка позировала в легком полупрозрачном платье собственного дизайна и без белья. Красотка надела шляпку, восхищая нежным образом среди штор.

"Скоро", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Надежда, платье - Ваше творчество?)", "Очень изящная, красивая, секси", "Цветущая весной Надежда", "Надежда, я вами восхищаюсь", "Самая вкусная девушка... моей будешь", "Надежда, вы леди совершенство".

Сообщалось, что певица Надежда Мейхер сверкнула стройной ножкой.

В этот раз роскошная брюнетка предстала в длинном черном платье с разрезом. Последний был настолько неприличным, что можно было рассмотреть бедро Надежды. Также наряд имел декольте, которые было поскромнее, чем разрез.

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