Відома українська співачка Настя Каменських приготувала подарунок для своїх шанувальників

Зірка завоювала величезну популярність, завдяки своїй творчості, передає Politeka.net. Красуня намагається здивувати своїх шанувальників новими піснями, кліпами і стильними образами.

Цього разу красуня вразила фігурою в красивому атласному платті з довгим розрізом. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) У такому образі Каменських позувала в новому кліпі, прем'єра якого відбудеться 21 травня.

Примітно, що відео зроблено в червоних тонах, адже пісня називається "червоне вино".

"Спекотна літня ніч. Приглушене світло. Вона. Танцює і з кожним рухом все сильніше розпалює в ньому полум'я пристрасті 🔥 її впевненість, розкутість, її насолода. Така дівчина п'янить сильніше, ніж вино. І він розуміє, що вже ніколи не зможе її забути. Червоне вино🍷", - написала артистка

Публікація зібрала понад 200 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Звучить як початок якогось фанфіка🙄", " Боже, це хітяра🔥", "воу воу воу", "спочатку подумала, що це Мішель Андраде", " дуже красивий образ😍 😍 😍", " супер!!! 🔥 🔥 вже чекаю, коли можна буде скачати😍", "образ 😍 😍 😍 🔥 дуже гарний 👏 🔥", " красуня🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " це про Кагор Пісня?) ", "Як же я чекаю😍 🔥", "дуже хочу почути🍷 🍷 🍷", "за назвою вже подобається😂 🔥", "мені одній здається, що Ви теж йдете в бік поганої віри😮", "з кожним анонсом вогонь горить все сильніше і сильніше", "Думала, Мішель Андраде".

Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку

А ще Politeka повідомляла, що Засмагла Каменських в чорному ліфчику збентежила видом на прогулянці

Також Politeka писала, що Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських