Известная украинская певица Настя Каменских приготовила подарок для своих поклонников

Звезда завоевала огромную популярность, благодаря своему творчеству, передает Politeka.net. Красотка старается удивить своих поклонников новыми песнями, клипами и стильными образами.

В этот раз красотка впечатлила фигурой в красивом атласном платье с длинным разрезом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) В таком образе Каменских позировала в новом клипе, премьера которого состоится 21 мая.

Примечательно, что видео сделано в красных тонах, ведь песня называется "Красное вино".

"Жаркая летняя ночь. Приглушенный свет. Она. Танцует и с каждым движением все сильнее разжигает в Нем пламя страсти 🔥 Ее уверенность, раскованность, Ее наслаждение. Такая девушка пьянит сильнее, чем вино. И Он понимает, что уже никогда не сможет ее забыть. Красное вино🍷", - написала артистка

Публикация собрала более 200 тысяч просмотров и много комментариев:

"Звучит как начало какого-то фанфика🙄", "Божее, это хитяра🔥", "воу воу воу", "Сначала подумала, что это Мишель Андраде", "Очень красивый образ😍😍😍", "Супер!!! 🔥🔥 уже жду, когда можно будет скачать😍", "Образ😍😍😍🔥 очень красивый👏🔥", "Красавица 🔥🔥🔥🔥🔥", "Это о кагоре песня?)", "Как же я ждуууу😍🔥", "Очень хочу услышать 🍷🍷🍷", "По названию уже нравится 😂🔥", "Мне одной кажется, что вы тоже идете в сторону плохой веры😮", "С каждым анонсом огонь горит всё сильнее и сильнее", "Думала, Мишель Андраде".

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