Відома співачка Анастасія Приходько вирішила поділитися одкровенням про свій виступ на Євробаченні

Приходько представляла Росію на Євробаченні в році 2009 з піснею «Мамо». Анастасія набрала 91 бал і посіла 11 місце. І хоча з того часу пройшло вже 12 років, її виступ регулярно згадують, назвавши «провальним».

Співачка довго мовчала, але зараз не витримала і вирішила розповісти, що передувало її виступу. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Зараз буде шок, раз така п'янка. Тому, що дістали! Мені відкрито говорили, що ти повинна вийти на сцену в стані істерики, що, власне, їм і вдалося зробити!» - не стрималася Приходько.

За її словами, її просто довели до істерики перед виступом.

"Так, що якщо ви продюсер і його команда і хочете спробувати зламати і знищити людину і артиста в одній особі, робіть те, що робили зі мною: насміхайтеся на людях, навіть не намагайтеся забезпечити елементарним, просто поселіть в квартиру з одним ліжком, тарганами і без нормальних зручностей, ображайте, піднімайте руку. Говоріть, що» ти гівно " кожен день! Кожен божий день, а то не буде ніякого ефекту! Однієї репетиції в енейрах (наушничках по простому) на квартирі незрозуміло у кого, буде достатньо перед виступом!» - написала співачка.

Також Приходько додала, що перед основним виходом на сцену у неї забрали гарний пояс від сукні та взуття, яке небайдужі люди купили за свої гроші біля метро за три копійки, тому, що просто не було особистих грошей, ще й штовхнули в спину, «забезпечивши «відмінний» настрій на перемогу».

«До слова, в тих злощасних енейрах я ніколи не співала раніше, мені не правильно їх налаштували, я не чула музику, і в підсумку зняла одне вухо, щоб чути потрапляю я з музикою одночасно чи ні!!! Як я виступила? Як просили! На істериці:»уяви всю біль, яка у тебе є в душі і заспівай, як в останній раз"... Спасибі Богу, що доповзти до сцени дали...» - написала Анастасія.

Розповідь співачки приголомшила користувачів мережі. Їй масово пишуть слова підтримки.

Не стрималася і Оля Полякова. "Взяла б, та й розповіла все", - написала вона в коментарях.

Нагадаємо, Настя Приходько зважилася показати тіло після третіх пологів, фото без прикрас: "схожа на мумію".

Як повідомляла Politeka, Багатодітна Приходько розкрила секрет ідеальної фігури після третіх пологів: "ось обов'язково разом з дієтою...".

Також Politeka писала, Багатодітна Настя Приходько розкрила секрет, скільки важить після таємних пологів: "а сьогодні солодке!".