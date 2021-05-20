Известная певица Анастасия Приходько решила поделиться откровением о своем выступлении на Евровидении
Приходько представляла Россию на Евровидении в году 2009 с песней «Мамо». Анастасия набрала 91 балл и заняла 11 место. И хотя с того времени прошло уже 12 лет, ее выступление регулярно вспоминают, назвая «провальным».
Певица долго молчала, но сейчас не выдержала и решила рассказать, что предшествовало ее выступлению. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Сейчас будет шок контент, раз такая пьянка. Потому, что достали! Мне открыто говорили, что ты должна выйти на сцену в состоянии истерики, что, собственно, им и удалось сделать!» - не сдержалась Приходько.
По ее словам, ее просто довели до истерики перед выступлением.
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«Так, что если вы продюсер и его команда и хотите попробовать сломать и уничтожить человека и артиста в одном лице, делайте то, что делали со мной: насмехайтесь на людях, даже не пытайтесь обеспечить элементарным, просто поселите в квартиру с одной кроватью, тараканами и без нормальных удобств, оскорбляйте, поднимайте руку. Говорите, что «ты говно» каждый день! Каждый божий день, а то не будет никакого эффекта! Одной репетиции в енейрах (наушничках по простому) на квартире непонятно у кого, будет достаточно перед выступлением!» - написала певица.
Также Приходько добавила, что перед основным выходом на сцену у нее забрали красивый пояс от платья и обувь, которую небезразличные люди купили за свои деньги у метро за три копейки, потому, что просто не было личных денег, еще и толкнули в спину, «обеспечив «отличный» настрой на победу».
«К слову, в тех злосчастных енейрах я никогда не пела раньше, мне не правильно их настроили, я не слышала музыку, и в итоге сняла одно ухо, чтоб слышать попадаю я с музыкой одновременно или нет!!! Как я выступила? Как просили! На истерике: «представь всю боль, которая у тебя есть в душе и спой, как в последний раз»... Спасибо Богу, что доползти до сцены дали...» - написала Анастасия.
Рассказ певицы ошеломил пользователей Сети. Ей массово пишут слова поддержки.
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