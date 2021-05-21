Популярна співачка Наташа Могилевська показала незвичайне фото в соцмережі

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно приголомшила фанатів змінами в зовнішності і помітним схудненням, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка вразила шанувальників, показавши знімок без фотошопу і ретуші з природними кольорами і світлом. Шанувальники відзначили, що вона ніби душу свою показала на цьому знімку.

У своєму мікроблозі Наташа опублікувала оригінальний кадр з майбутнього кліпу, на якому показала крупним планом своє обличчя. На знімку співачка чи то стоїть, чи то лежить, на ній темний напівпрозорий наряд. Волосся артистки зібране в цікаву недбалу зачіску, а на її обличчі легкий макіяж з чорними стрілками на очах, при цьому на обличчя м'яким світлом падає сонце.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Без фільтрів, без ретуші, без кольорокору... Реальне сонце.... Реальне серце... Один з кадрів майбутнього кліпу. Прем'єра вже 21 травня!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Дуже ніжна, дуже тепла", "Дуже-дуже красиво. Можу уявити яка краса буде в новому кліпі", "Краса, це ще раз доводить те, що все натуральне дуже красиво", "Красиво!", "Чому це так красиво?", "У цьому фото проглядається душа", "Просто найкраща", - пишуть в коментарях до фото Наталії.

Нагадаємо, Могилевську зачарував молодий красень, флірт потрапив на камеру: "Ну може трохи".

Як повідомляла Politeka, Схудла Могилевська розкрила свій секрет боротьби із зайвою вагою: "Мій варіант – це повна відмова від...".

Також Politeka писала, Могилевська розкрила, ким їй насправді доводиться чоловік, з яким її засікли папараці: "Він...".