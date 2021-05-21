Популярная певица Наташа Могилевская показала необычное фото в соцсети

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила фанатов переменами во внешности и заметным похудением, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда впечатлила поклонников, показав снимок без фотошопа и ретуши с естественными цветами и светом. Поклонники отметили, что она как будто душу свою показала на этом снимке.

В своем микроблоге Наташа опубликовала оригинальный кадр из будущего клипа, на котором показала крупным планом свое лицо. На снимке певица то ли стоит, то ли лежит, на ней темный полупрозрачный наряд. Волосы артистки собраны в интересную небрежную прическу, а на ее лице легкий макияж с черными стрелками на глазах, при этом на лицо мягким светом падает солнце.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Без фильтров, без ретуши, без цветокора... Реальное солнце.... Реальное сердце... Один из кадров будущего клипа. Премьера уже 21 мая!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Очень нежная, очень теплая", "Очень-очень красиво. Могу представить какая красота будет в новом клипе", "Красота, это ещё раз доказывает то, что всё натуральное очень красиво", "Красиво!", "Почему это так красиво?", "В этом фото просматривается душа", "Просто лучшая", - пишут в комментариях к фото Натальи.

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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