Дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк похвалилася успіхами

Як відомо, 34-річна дівчина неспроста називає себе "танцюючим нотаріусом" - у Христини за плечима бальне минуле. Нещодавно вона вирішила освіжити свої навички і після майже 20-річної перерви знову взялася за танці. А допомагає їй у цьому переможець 4-го сезону "Танців з зірками" Ігор Кузьменко.

Дружина Остапчука час від часу викладає у себе в Instagram кадри з тренувань, хвалячись успіхами. Христина зізнавалася, що незважаючи на всю складність, намагається кайфувати від процесу. Цього разу в "сторіз" вона показала гарячу румбу, передає Politeka.net.

Горняк постала на кадрах в чорному топі з довгим рукавом, міні-спідниці та гольфах. Зробивши гарний випад стегнами, дівчина пожартувала, що Кузьменко, що з'явився слідом за нею з ножицями в руках, збирається "відрізати їй пальці, які заважають танцювати".

"Я вчуся не дивитися в підлогу, вчуся не соромитися своїх недосконалих рухів! Але найголовніше, що я кайфую від процесу!, - поділилася Христина й додала, - Руки як мінімум вже не ганчірочки! Ну і, звичайно, кайфово танцювати з професіоналом, який якщо ти забула щось, підкаже".

Раніше ми розповідали, Горняк, яка активно веде свій Instagram-блог і спілкується з підписниками, останнім часом все частіше заводить мову про дітей. Як відомо, у неї ще немає власних малюків, а ось у її чоловіка - дочка та син від першого шлюбу.

Нещодавно вона вирішила відповісти на питання про брекети і несподівано переключилася на тему гіпотетичних спадкоємців, пов'язавши ці дві теми.

"Брекети носила! Півтора року. Нижній ряд не чіпала, тому що ікла впираються вгору, але, в принципі, хотіла б його трохи поміняти, але вже, напевно, після малюків. Але, варто уточнити, що я поки не вагітна. А то напишуть, що я чекаю бейбіка, але при цьому п'ю вино щовечора!"

Нагадаємо, що Остапчук з красунею-дружиною влаштували пустощі і несподівано згадали про школу: "хочеться знову...".

Як повідомляла Politeka, Остапчук з дружиною вразили зовнішнім виглядом на червоній доріжці YUNA:"готові в Hollywood".