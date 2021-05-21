Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк похвасталась успехами

Как известно, 34-летняя девушка неспроста называет себя "танцующим нотариусом" - у Кристины за плечами бальное прошлое. Недавно она решила освежить свои навыки и после почти 20-летнего перерыва снова взялась за танцы. А помагает ей в этом победитель 4-го сезона "Танців з зірками" Игорь Кузьменко.

Жена Остапчука время от времени выкладывает у себя в Инстаграм кадры с тренировок, хвастаясь успехами. Кристина признавалась, что несмотря на всю сложность, старается кайфовать от процесса. В этот раз в "сториз" она показала горячую румбу, передает Politeka.net.

Горняк предстала на кадрах в черном топе с длинным рукавом, мини-юбке и гольфах. Сделав красивый выпад бедрами, девушка пошутила, что Кузьменко, появившися вслед за ней с ножницами в руках, собирается "отрезать ей пальцы, которые мешают танцевать".

"Я учусь не смотреть в пол, учусь не стесняться своих несовершенных движений! Но самое главное, что я кайфую от процесса!, - поделилась Кристина и добавила, - Руки как минимум уже не тряпочки! Ну и, конечно, кайфово танцевать с профессионалом, который если ты забыла что-то, подскажет".

Ранее мы рассказывали, Горняк, которая активно ведет свой Инстаграм-блог и общается с подписчиками, в последнее время все чаще заводит речь о детях. Как известно, у нее еще нет собственных малышей, а вот у ее супруга - дочь и сын от первого брака.

Недавно она решила ответить на вопрос о брекетах и неожиданно переключилась на тему гипотетических наследников, связав эти две темы.

"Брекеты носила! Полтора года. Нижний ряд не трогала, потому что клыки упираются вверх, но, в принципе, хотела бы его чуть поменять, но уже, наверно, после малышей. Но, стоит уточнить, что я пока не беременна. А то напишут, что я жду бейбика, но при этом пью вино каждый вечер!"

Напомним, что Остапчук с красавицей-женой устроили шалости и неожиданно вспомнили о школе: "Хочется снова...".

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой впечатлили внешним видом на красной дорожке YUNA: "Готовы в Hollywood".