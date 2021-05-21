Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як правильно їсти морозиво на публіці

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут стала дуже популярною після ранкових шоу, а потім культової передачі "Ревізор". Красуня пропагує етикет, розповідаючи українцям, як правильно потрібно чинити.

Цього разу Оля вирішила в мікроблозі Instagram розповісти, як рятуватися від спеки морозивом красиво. Виявляється, ховатися не треба - морозиво ледь не єдине блюдо, яке можна відкрито їсти і облизувати.

"Як правильно їсти морозиво? Прикриватися руками? Не їсти публічно? Ні. Морозиво в стаканчику можна облизувати. Ті, хто вважає це непристойним-має сексистські погляди", - написала під відео Фреймут.

Цікаво, що телеведуча цього разу вирішила показати, як правильно лизати морозиво на людях.

"Як правильно їсти морозиво? Ось так, щоб ніхто не бачив? Ні-ні-ні-морозиво ледь не єдине блюдо (маю на увазі морозиво в стаканчику), яке можна відкрито їсти і облизувати. Ви ж не якісь сексисти, якщо капає, не треба витирати, теж можна облизати - ось так", - на особистому прикладі показала Фреймут, облизуючи білий пломбір.

Користувачі в коментарях висловили свою думку з приводу Лизання морозива: "Фух слава Богу)", " 😂 😂 😂 слава Богу, хоч щось можна їсти як хочеться)))", "обожнюю❤️".

Нагадавши, Фреймут в червоній сукні і колготках осоромилася невдалим чином: "мені на фото 28 років"

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут застрибнула на спину чоловікові-гендиректору, показавши несподіване фото

Також Politeka повідомляла, що Фреймут показала рідкісні кадри з молодшою дочкою, не обійшлося без казусів