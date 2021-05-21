Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как правильно кушать мороженое на публике
Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут стала очень популярной после утренних шоу, а потом культовой передачи "Ревизор". Красотка пропагандирует этикет, рассказывая украинцам, как правильно нужно поступать.
В этот раз Оля решила в микроблоге Инстаграм рассказать, как спасаться от жары мороженым красиво. Оказывается, прятаться не надо - мороженное едва не единственное блюдо, которое можно открыто кушать и облизывать.
"Как правильно есть мороженое? Прикрываться руками? Не есть публично? Нет. Мороженое в стаканчике можно облизывать. Те, кто считает это непристойным - имеет сексистские взгляды", - написала под видео Фреймут.
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Интересно, что телеведущая в этот раз решила показать, как правильно лизать мороженое на людях.
"Как правильно есть мороженое? Вот так, чтоб никто не видел? Нет-нет-нет - мороженое едва не единственное блюдо (имею ввиду мороженое в стаканчике), которое можно открыто кушать и облизывать. Вы ж не какие-то сексисты, если капает, не надо вытирать, тоже можно облизать - вот так", - на личном примере показала Фреймут, облизывая белый пломбир.
Пользователи в комментариях высказали свое мнение по поводу лизания мороженого: "Фух слава Богу)", "😂😂😂 Слава Богу, хоть щось можно їсти як хочеться )))", "Обожаю ❤️".
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