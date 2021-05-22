"Як мати та донька"

Співачки Надя Дорофєєва і Наталія Могилевська засвітилися днями на модному заході. Замість оплесків артистки нарвалися на жорстку критику

Так, 45-річна Могилевська та 31-річна Дорофєєва взяли участь на врученні премії "Viva! Awards". Кадри цієї події облетіли Мережу, передає Politeka.net. Публіка тут же помітила схожість між нарядами цих двох зірок.

Співачки вирішили з'явитися на червоній доріжці в нарядах насичених кольорів, можна навіть сказати, що кислотних відтінків. Сукні прикрашали пишні рукави-ліхтарики та довгий пояс зі шлейфом, зав'язаний у великий бант на талії. На відміну від Могилевської Дорофєєва додала оригінальності, відмовившись від каблуків і взувши масивні чорні черевики на шнурівці. Наталя, в свою чергу, виділилася великою кількістю прикрас.

Судячи з відгуків, наряди цих двох артисток найбільше вразили публіку, і, варто додати, не з кращого боку. Українці висміяли співачок у коментарях, вказавши на недоліки в їхніх образах:

"Могилевська і Дорофєєва ймовірно у одного стиліста одягалися. Чесно кажучи не дуже їм добре в таких нарядах"

"Могилевська з Дорофєєвою як мати та донька👏"

"Наташа Могилевська і Надя Дорофєєва на одному ринку сукню купували 😂 😂 😂 😂"

"Могилевська і Дорофєєва це треш...😂"

"Наталя, ви прекрасні, і виглядаєте супер, але плаття насправді дуже повнить. 😍"

"Наташа пробач, як в штору замоталася😂"

"на вигляд ніби ганчірка з базару років 20 тому"

"Моторошний несмак😮"

Нагадаємо, Дорофєєва в наряді за 49 тисяч гривень осоромилася на вечірці для обраних: "як у Каменських"

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