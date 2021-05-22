Певицы Надя Дорофеева и Наталья Могилевская засветились на днях на модном мероприятии. Вместо аплодисментов артистки нарвались на жесткую критику

Так, 45-летняя Могилевская и 31-летняя Дорофеева приняли участие на вручении премии "Viva! Awards". Кадры этого события облетели Сеть, передает Politeka.net. Публика тут же заметила сходство между нарядами этих двух звезд.

Певицы решили появиться на красной дорожке в нарядах насыщенных цветов, можно даже сказать, что кислотных оттенков. Платья украшали пышные рукава-фонарики и длинный пояс со шлейфом, завязанный в большой бант на талии. В отличие от Могилевской Дорофеева придала оригинальности, отказавшись от каблуков и обув массивные черные ботинки на шнуровке. Наталья, в свою очередь, выделилась большим количеством украшений.

Судя по отзывам, наряды этих двух артисток больше всего впечатлили публику, и, стоит добавить, не с лучшей стороны. Украинцы высмеяли певиц в комментариях, указав на недостатки в их образах:

"Могилевская и Дорофеева вероятно у одного стилиста одевались. Честно говоря не очень им хорошо в таких нарядах"

"Могилевская с Дорофеевой как мать и дочь👏"

"Наташа Могилевская и Надя Дорофеева на одном рынке платье покупали😂😂😂😂"

"Могилевская и Дорофеева это треш...😂"

"Наталья, вы прекрасны, и выглядите супер, но платье на самом деле очень полнит. 😍"

"Наташа пробач, як в штору замоталась😂"

"с виду будто тряпка с базара лет 20 назад"

"Жуткая безвкусица😮"

Напомним, Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен оконфузилась на вечеринке для избранных: "Как у Каменских"

Как сообщала Politeka, располневшая Наталья Могилевская попала впросак из-за неудачного наряда: "Бургер-бомба"