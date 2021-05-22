Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала, якою різною буває
26-річна красуня перш за все стала будувати кар'єру в модельному бізнесі, пише Politeka.net. У зірки є всі дані для цього - зовнішність і зріст в 180 сантиметрів.
З 19 років Лера стала брати участь в КВК, а потім в гумористичних програмах, в результаті потрапивши в "Жіночий Квартал".
Красуня і зараз продовжує займатися творчістю, активно ведучи свою сторінку в Instagram, на яку підписані 34,6 тисяч користувачів мережі.
У новому пості Лера показала, наскільки може бути різною. На чорно-білому фото вона показала кілька емоцій, посміхаючись, виставляючи язик та інше.
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"Дуже бажаю вам гарного настрою 💦 💦 💦 P. S. колажі ще в моді? Чи це кринжал ?) 😂 Якщо ні, то знову їх в моду, терміново!",- написала Товстолес.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Така краса завжди актуалочка!🔥 ❤ ️ ", "Твелфі", "ааауууууч", "киця-Лариса", " красуня🔥", " хочете Я вам зараз покажу, як лев гарчить? Лера:", " блін дуже круті 😍 милуюся прям, левиця!", "Тащуся 😍", "Наша Монро", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Лера Товстолес приховує інформацію про особисте життя. Відомо, що дівчина незаміжня. Однак відомо, що в січні 2019 року вона відповіла згодою на пропозицію колеги Андрія Лузана вийти за нього заміж, але більше нічого невідомо.
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