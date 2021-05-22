Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала, какой разной бывает

26-летняя красотка прежде всего стала строить карьеру в модельном бизнесе, пишет Politeka.net. У звезды есть все данные для этого - внешность и рост в 180 сантиметров.

С 19 лет Лера стала участвовать в КВН, а затем в юмористических программах, в итоге попав в "Женский Квартал".

Красотка и сейчас продолжает заниматься творчеством, активно ведя свою страничку в Инстаграм, на которую подписаны 34,6 тысяч пользователей сети.

В новом посте Лера показала, насколько может быть разной. На черно-белом фото она показала несколько эмоций, улыбаясь, выставляя язык и другое.

"Очень желаю вам хорошего настроения 💦💦💦 P.S. Коллажи ещё в моде? Или это кринжал ?) 😂 Если нет, то снова их в моду, срочно!", - написала Товстолес.

За час публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Такая красота всегда актуалочка!🔥❤️", "Твелфи", "Ааауууууч", "Киса - Лариса", "Красотка 🔥", "Хотите, я вам сейчас покажу, как лев рычит? Лера:", "Блин очень крутые 😍 любуюсь прям, Львица!", "Тащусь 😍", "Наша Монро", - написали пользователи сети.

Отметим, Лера Товстолес скрывает информацию о личной жизни. Известно, что девушка не замужем. Однако известно, что в январе 2019 года она ответила согласием на предложение коллеги Андрея Лузана выйти за него замуж, но больше ничего неизвестно.

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