Співачка і актриса Аліна Гросу звернулася до фанатів, вийшовши зі святині

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка виставила новий пост в Instagram, показавши фанатам, як йде, не відчуваючи землі під ногами, все тому, що вона відвідала Києво-Печерську лавру. Схоже співачка насправді відчула на собі благословення, коли вийшла зі святині.

На відео Гросу йде вулицею в повітряній рожевій сукні, на голові у неї стильний солом'яний капелюшок, а на ногах зручні і легкі балетки без каблука. У таких і службу відстояти можна. Коли Гросу підійшла ближче до камери, на її обличчі здався яскравий і ефектний макіяж. А великі сережки-кільця додали образу особливого шарму.

"🙏 🏻Казковий і надихаючий день🙌 🏽", - написала під красивим відео Гросу. Фолловери прокоментували відео Гросу: "Beautiful😍 👏 🔥", " Така гарна 😍 😍 😍 😍 ", " Чарівна😍", " 😍 😍 😍 😍 дуже красива❤️", " ваууу!!!", " Аліна ти красуня".

Раніше Гросу показала момент, як дала спеку на одному зі своїх концертів. Дівчина виступала на сцені в силуетній сукні забарвлення "зебра", надівши під нього прозору чорну комбінацію. Під час гарячого виступу хлопці з підтанцьовки перестаралися і ненавмисно стягнули з неї наряд, засвітивши "срамоту".

Нагадаємо, що Аліна Гросу в новому ефектному образі звернулася до українців: "що за дурне питання..."

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".