Певица и актриса Алина Гросу обратилась к фанатам, выйдя из святыни

Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, показав фанатам, как идет, не чувствуя земли под ногами, все потому, что она посетилаа Киево-Печерскую лавру. Похоже певица на самом деле почувствовала на себе благословение, когда вышла из святыни.

На видео Гросу идет улицей в воздушном розовом платье, на голове у нее стильная соломенная шляпка, а на ногах удобные и легкие балетки без каблука. В таких и службу отстоять можно. Когда Гросу подошла ближе к камере, на ее лице показался яркий и эффектный макияж. А большие серьги-кольца добавили образу особого шарма.

"🙏🏻Сказочный и вдохновляющий день🙌🏽", - написала под красивым видео Гросу. Фолловеры прокомментировали видео Гросу: "Beautiful 😍 👏🔥", "Така гарна😍😍😍😍", " Чарівна😍", "😍😍😍😍 очень красивая ❤️", "Ваууу!!!", " Алина ты красавица".

Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту".

Напомним, что Алина Гросу в новом эффектном образе обратилась к украинцам: "Что за глупый вопрос..."

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".