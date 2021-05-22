Певица и актриса Алина Гросу обратилась к фанатам, выйдя из святыни
Как передает Politeka.net, 25-летняя артистка выставила новый пост в Инстаграм, показав фанатам, как идет, не чувствуя земли под ногами, все потому, что она посетилаа Киево-Печерскую лавру. Похоже певица на самом деле почувствовала на себе благословение, когда вышла из святыни.
На видео Гросу идет улицей в воздушном розовом платье, на голове у нее стильная соломенная шляпка, а на ногах удобные и легкие балетки без каблука. В таких и службу отстоять можно. Когда Гросу подошла ближе к камере, на ее лице показался яркий и эффектный макияж. А большие серьги-кольца добавили образу особого шарма.
Раньше Гросу показала момент, как дала жару на одном из своих концертов. Девушка выступала на сцене в силуэтном платье расцветки "зебра", надев под него прозрачную черную комбинацию. Во время горячего выступления парни из подтанцовки перестарались и нечаянно стянули с нее наряд, засветив "срамоту".
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Кошевой из «Квартал 95» устроил разнос своей жене: «И мне что теперь, из дому уйти?»
Брежнева в "незаметном" лифе со стразами показала, чем покорила Меладзе 16 лет назад: "Молодо-горячо"
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
Врачи не успели помочь: у маленькой украинки развилась гангрена из-за укуса змеи
Напомним, что Алина Гросу в новом эффектном образе обратилась к украинцам: "Что за глупый вопрос..."
Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".