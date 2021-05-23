Відома українська красуня Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", розповіла про дієту

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала популярною українською моделлю. За дівчиною стежать сотні тисяч вітчизняних фанатів, яких красуня радує постійно новим контентом, розповідаючи свої секрети.

Цього разу дівчина опублікувала фото в Instagram, на якому позувала в міні-бікіні з трусиками на мотузочках. Таня стояла у ванній кімнаті, демонструючи фігуру перед дзеркалом.

"Таня, порадь дієту на якій Ось Я 1000000000% схудну ну ось прям щоб точно!!! Я вже стільки дієт перепробувала... Нічого не допомагає... А буває тільки більше набираю..."

Таких повідомлень мені приходить ну приблизно 50 в тиждень.... і я читаю це з жахом. Давайте так: ось зараз Зупинись і напиши в коментарях які головні помилки допускає людина?

Зізнаюся чесно, у своєму житті я і сама перепробувала багато дієт ніж знатно угробила свій організм. Ситуація була така ж: я довго сиділа на суворій дієті (без зривів не обходилося), як тільки поверталася до нормального харчування - відразу +3-5 кг на вагах...",- написала Брик.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Відмінні слова, моя помилка була-харчування на 600-700 ккал", "Таня, ну неймовірна ж", "дуже правильні слова".

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