Известная украинская красотка Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", рассказала о диете
Как пишет Politeka.net, Таня Брык стала популярной украинской моделью. За девушкой следят сотни тысяч отечественных фанатов, которых красотка радует постоянно новым контентом, рассказывая свои секреты.
В этот раз девушка опубликовала фото в Инстаграм, на котором позировала в мини-бикини с трусиками на веревочках. Таня стояла в ванной комнате, демонстрируя фигуру перед зеркалом.
"Таня, посоветуй диету на которой вот я 1000000000% похудею ну вот прям чтоб точно!!! Я уже столько диет перепробовала... Ничего не помогает... А бывает только больше набираю..."
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Таких сообщений мне приходит ну примерно 50 в неделю.... и я читаю это с ужасом. Давайте так: вот сейчас остановись и напиши в комментариях какие главные ошибки допускает человек?
Признаюсь честно, в своей жизни я и сама перепробовала много диет чем знатно угробила свой организм. Ситуация была такая же: я долго сидела на строгой диете (без срывов не обходилось), как только возвращалась к нормальному питанию- сразу +3-5 кг на весах...", - написала Брык.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
"Отличные слова, моя ошибка была-питание на 600-700 ккал", "Таня, ну невероятная же", "Очень правильные слова".
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