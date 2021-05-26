Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як розважається з подругою

Потап одружився у 2000 році на Ірині Горовій, у якої від попередніх відносин вже була дочка, Наташа, пише Politeka.net. Артист виховував дівчинку, як рідну.

Наташа виросла і перетворилася на справжню красуню. Зараз вона активно веде свою сторінку в Instagram, де публікує різні кадри зі свого життя.

Так, на нових кадрах красуня похвалилася, як каталася по річці на серфі. Для цього Горова одягла спеціальний костюм. На кадрах в сторіс блондинка досить добре трималася, але все ж в кінці впала у воду.

На фото в пості Горова позувала поруч з подругою. У запису дочка Потапа розповіла, що прослухала лекцію, з якої дізналася, як себе вести під час катання.

"Наприклад - щоб розслабитися і відволіктися сплануйте свій тиждень так, щоб кожен день в неї можна було додати якесь нове заняття, що розрядить тебе емоційно", - написала Наталя.

За словами дівчини, ідея покататися прийшла в голову одночасно їй і її подрузі.



"Всі зірки склалися так, що в день, коли я хотіла запропонувати Ані відкрити surf-сезон я отримую від неї смс з ідентичною пропозицією ☺ ️



Встати о 5.45, щоб покататися на серфі і випити чашку кави. Є в цьому своя магія ✨", - поділилася красуня, а пізніше додала: "Ну привіт, літо".

За годину публікація зібрала понад 500 лайків і багато коментарів. Зокрема мати Наташі написала: "Крихітко, ти крута!🔥".

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