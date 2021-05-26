Дочь известного украинского продюсера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как развлекается с подругой
Потап женился в 2000 году на Ирине Горовой, у которой от предыдущих отношений уже была дочь, Наташа, пишет Politeka.net. Артист воспитывал девочку, как родную.
Наташа выросла и превратилась в настоящую красотку. Сейчас она активно ведет свою страницу в Инстаграм, где публикует различные кадры из своей жизни.
Так, на новых кадрах красотка похвасталась, как каталась по реке на серфе. Для этого Горовая надела специальный костюм. На кадрах в сторис блондинка довольно хорошо держалась, но все же в конце упала в воду.
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На фото в посте Горовая позировала рядом с подругой. В записе дочь Потапа рассказала, что прослушала лекцию, из которой узнала, как себя вести во время катания.
"Например - чтобы расслабиться и отвлечься спланируйте свою неделю так, чтобы каждый день в неё можно было добавить какое-то новое занятие, что разрядит тебя эмоционально", - написала Наталья.
По словам девушки, идея покататься пришла в голову одновременно ей и ее подруге.
"Все звезды сложились так, что в день, когда я хотела предложить Ане открыть surf-сезон я получаю от неё смс с идентичным предложением 🏄🏼♀️
Встать в 5.45, чтобы покататься на серфе и выпить чашку кофе. Есть в этом своя магия ✨", - поделилась красотка, а позже добавила: "Ну привет, лето".
За час публикация собрала более 500 лайков и много комментариев. В частности мать Наташи написала: "Малышка, ты крутая!🔥".
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