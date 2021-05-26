У Мелітополі правоохоронці відібрали дитину у п'яної жінки

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Жінку та чоловіка з маленькою дитиною на руках помітив поліцейський.

"Візуально було добре видно, що дорослі перебували в стані алкогольного сп'яніння: ледве трималися на ногах, сварилися і поводилися неадекватно. Поліцейський зупинився, попросив віддати хлопчика йому на руки, після чого викликав групу реагування патрульної поліції і ювенальних поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, жінка 1998 року народження виховує 3-річного сина одна, зловживає спиртним і вже не один раз притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків.

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Тепер долю дитини вирішуватиме служба у справах дітей міської ради.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькому стався схожий інцидент.
До правоохоронців звернувся місцевий житель, який і побачив на вулиці неадекватну жінку з дитиною на руках.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили там місцеву жительку у нетверезому стані.

Вона ледве трималася на ногах, поводилася агресивно і висловлювалася нецензурною лайкою на перехожих і співробітників поліції.