У Мелітополі правоохоронці відібрали дитину у п'яної жінки

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту повідомили у відділі комунікацій поліції області.



Жінку та чоловіка з маленькою дитиною на руках помітив поліцейський.

"Візуально було добре видно, що дорослі перебували в стані алкогольного сп'яніння: ледве трималися на ногах, сварилися і поводилися неадекватно. Поліцейський зупинився, попросив віддати хлопчика йому на руки, після чого викликав групу реагування патрульної поліції і ювенальних поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, жінка 1998 року народження виховує 3-річного сина одна, зловживає спиртним і вже не один раз притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків.

Тепер долю дитини вирішуватиме служба у справах дітей міської ради.