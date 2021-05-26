В Мелитополе правоохранители отобрали ребенка у пьяной женщины

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Женщину и мужчину с маленьким ребенком на руках заметил полицейский.

"Визуально было хорошо видно, что взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения: еле держалась на ногах, ссорились и вели себя неадекватно. Полицейский остановился, попросил отдать мальчика ему на руки, после чего вызвал группу реагирования патрульной полиции и ювенальных полицейских", - говорится в сообщении.

Как оказалось, женщина 1998 года рождения воспитывает 3-летнего сына одна, злоупотребляет спиртным и уже не единожды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

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Теперь судьбу ребенка будет решать служба по делам детей городского совета.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком произошел похожий инцидент.
К правоохранителям обратился местный житель, который и увидел на улице неадекватную женщину с ребенком на руках.
Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили там местную жительницу в нетрезвом состоянии.

Она еле держалась на ногах, вела себя агрессивно и выражалась нецензурной бранью на прохожих и сотрудников полиции.