Ведуча Леся Нікітюк потрапила в халепу, але притаманне їй почуття гумору врятувало ситуацію

33-річна зірка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, насмішивши шанувальників, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Лесю виявили сплячою в гримерці, при чому зірка прикемарила сидячи на стільці. Те, що трапилося Нікітюк списала на втому. Втім, кадри були зроблені буквально напередодні її відльоту до Туреччини. Так що вже зараз ведуча розслабляється на курорті та її бажання збулося.

"Вчора в гримерці заснула... прям як колись на парах в універі 😌 Зрозуміла... що пора на відпочинок, бо трендець мені! Студенти впізнали себе? 😁 👇",- йдеться в підписі.

Для більш повної картини, Нікітюк наклала звуковий фон у вигляді лекції з математики, а також додала кадри з сонним лемуром.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі, не приховуючи заздрості, відзначили, що Леся тільки недавно повернулася з Туреччини (була там на дівич-вечорі), і вже примудрилася втомитися. Інші пожаліли ведучу та побажали їй вдалого відпочинку:

"Бідолаха запрацювалася 😍❤️"

"І не тільки студенти впізнали 😂 гарного відпочинку, Леся❤️ Туркам всім - привіт 😉😆"

"Яке там студенти... я вчора після обіду заснула в прямому ефірі в Зумі з іноземними колегами. Це позорище було, коли вони мене будили... 😂🤦"

"Так ти тільки що з відпочинку: то Туреччина, то Мальдіви! Шоб я так жив!!!! 👏😂"

"Нагадує ще кота в Tom & Jerry, де він сірники в очі вставляє 😂"

"Лесєчка, прокидайся, воно тобі так не личить. 👏❤️❤️"

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