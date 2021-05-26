Ведущая Леся Никитюк попала впросак, но присущее ей чувство юмора спасло ситуацию

33-летняя звезда опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, насмешив поклонников, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лесю обнаружили спящей в гримерке, при чем звезда прикемарила сидя на стуле. Случившееся Никитюк списала на усталость. Впрочем, кадры были сделаны буквально накануне ее отлета в Турцию. Так что уже сейчас ведущая расслабляется на курорте и ее желание сбылось.

"Вчера в гримерке уснула... прям как когда-то на парах в универе😌 Поняла... что пора на отдых, потому трындец мне! Студенты узнали себя? 😁👇🏻", - говорится в подписи.

Для более полной картины, Никитюк наложила звуковой фон в виде лекции по математике, а также добавила кадры с сонным лемуром.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые, не скрывая зависти, отметили, что Леся только недавно вернулась из Турции (была там на девичнике), и уже умудрилась устать. Другие пожалели ведущую и пожелали ей удачного отдыха:

"Бедняжка уработалась 😍❤️"

"И не только студенты узнали 😂 Хорошего отдыха, Леся❤️ Туркам всем - привет 😉😆"

"Какое там студенты... я вчера после обеда уснула в прямом эфире в зуме с иностранными коллегами. Это позорище было, когда они меня будили... 😂🤦"

"Так ты только что с отдыха: то Турция, то Мальдивы! Шоб я так жил!!!! 👏😂"

"Напоминает ещё кота в Tom & Jerry, где он спички в глаза вставляет 😂"

"Лесечка, просыпайся, оно тебе так не идет. 👏❤️❤️"

Напомним, разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"

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