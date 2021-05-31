Українців ознайомили з базовими річними тарифами на червень та місячними пропозиціями

Річний тариф у 66 постачальників коливається від 7,80 до 13,5 грн за кубометр. Місячні пропозиції у деяких нижче: від 7,88 до 11,59 грн за кубометр, пише «Обозреватель».

Причиною високих цін постачальники називають європейський ринок, де багато закуповуються. Зараз ціни там досягли рекордних показників-333 долари за тисячу кубів. Травень-червень-це період, коли постачальники закуповують газ на весь наступний опалювальний сезон. Через холодну весну газу в сховищах рекордно мало. Тому попит на нього великий.

У той же час, глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко запевняє, хоч ціни ринку високі-тарифи у нас все одно завищені:

"Навіть якщо ми посилаємося на тарифи "Амстердам+" – українські ціни все одно дуже високі. Європейська ціна з доставкою газу до кордону України близько 11 грн за кубометр. Вартість розподілу - 2 грн. Максимальна ціна газу з розподілом повинна бути 13 грн за кубометр. У нас же виходить 15 грн. Ціна не може бути такою фізично", – каже Попенко.

Відзначається, влітку суми в платіжках ще невеликі, але ось з приходом холодної пори ситуація погіршиться.

"В опалювальний же сезон люди, які топлять газом будинки, за такими тарифами отримають платіжки від 5 до 7 тис грн", – упевнений експерт.

Як відомо, до грудня 2020 року, в розпал опалювального сезону, ціна на газ у багатьох постачальників зросла до 8-9 грн за кубометр. Це обурило споживачів. Тому держава змушена була втрутитися і заборонити постачальникам піднімати ціни до кінця опалювального сезону вище, ніж 6,99 грн за кубометр.

Очікувалося, що після закінчення опалювального сезону ціна на газ зафіксується на низьких показниках. НКРЕКУ навіть зобов'язав усіх постачальників встановити базовим не місячний, а річний тариф. Нібито, щоб всі громадяни отримали можливість платити весь рік за низькою "літньою" ціною. Однак багато компаній навпаки після зимового регулювання ціни вийшли на ринок з новими, більш високими тарифами, від 7,88 до 13,5 грн за кубометр. І сюди ще не включена вартість доставки газу.

Це не означає, що всі українці платитимуть взимку за газ саме таку ціну. У будь-який момент вони мають право поміняти постачальника або тариф. Але от чи вдасться знайти пропозиції істотно вигідніше-поки під питанням.

Екперти впевнені, що таких низьких цін, як минулого року, споживачі вже навряд чи дочекаються. Адже ціни на газ в Європі зберігають тенденцію до зростання. За такою високою ціною постачальники вже починають закуповувати газ на зиму. Тому, найімовірніше, в наступному опалювальному сезоні доведеться виходити з цін, які є зараз, а може, тарифи будуть і вище. Тим, кого ціни у свого постачальника категорично не влаштовує, радять шукати інші варіанти і не чекати, що вигідна пропозиція підвернеться сама.

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