На какие субсидии за апрель следует рассчитывать украинцам, учитывая, что в середине прошлого месяца завершился отопительный сезон

Несмотря на задержку выплат ранее, в мае льготы за оплату коммуналки все же продолжат начисляться, правда, не за весь месяц. Об этом сообщается на YouTube-канале «Народна думка».

Учитывая, что отопительный сезон завершился в середине апреля, субсидию могут выдать за 15 дней (более того, говорилось о сокращении этого периода до 12 дней), следовательно, на большую сумму украинцам надеяться не стоит. При этом из-за капризов погоды многие продолжили отапливать дома после 15 апреля, то есть использовали газа больше.

Автор канала отмечает, что скорее всего, выплаты начнут начислять уже на следующей неделе.

Отдельно стоит остановиться на суммах. В апрельских ведомостях на субсидии сумма будет указываться с учетом перерасчета (связано с изменениями тарифов на газ и доставку), начиная с осени. А это значит, что помощь будет меньше, а может и вовсе не быть.

Напомним, в этом году в Украине всерьез взялись за получателей субсидий. Проверку претендентов теперь проводят два ведомства Минсоцполитики и Минэкномики.

Также был изменен ряд правил для получения выплат. Автоматического продления субсидий отныне нет. Чтобы получить льготу с 1 мая, необходимо предоставить полный пакет документов, указанных на правительственном портале. Также декларация, которую заполняют претенденты на субсидии, теперь будет включать несколько новых пунктов. Необходимо указать, владеет ли претендент на субсидию банковским депозитом в размере более 25 прожиточных минимумов. И важно, чтобы таким лицом не осуществлялись покупки валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тысяч гривен, о чем тоже надо будет указывать в декларации.

Напомним, платежки за газ рекордно вырастут, кому придется платить до 7 тысяч гривен: "Надо готовиться".

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