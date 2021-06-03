В Івано-Франківську напівроздягнена жінка гуляла вулицями міста
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Пікантний інцидент стався на мікрорайоні БАМ біля місцевого супермаркету.
Жінку не зупинила навіть холодна погода - вона гуляла в одних брюках і прикрилася лише тоді, коли на виклик приїхали правоохоронці.
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"А що, я не маю права?",- говорила жінка під час спілкування з поліцейськими.
У підсумку її посадили в карету швидкої допомоги.
Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилися кадри, як оголена молода пара розгулювала по вуличках Рівного. Їхні тіла прикривали лише білі ковдри.
Закохані фотографувалися на вулиці і в такому вигляді навіть відвідали місцеве кафе, де пригощалися випічкою і кавою.
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