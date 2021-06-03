В Івано-Франківську напівроздягнена жінка гуляла вулицями міста

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Пікантний інцидент стався на мікрорайоні БАМ біля місцевого супермаркету.

Жінку не зупинила навіть холодна погода - вона гуляла в одних брюках і прикрилася лише тоді, коли на виклик приїхали правоохоронці.

"А що, я не маю права?",- говорила жінка під час спілкування з поліцейськими.

У підсумку її посадили в карету швидкої допомоги.



