В Ивано-Франковске полураздетая женщина гуляла улицами города

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Пикантный инцидент произошел на микрорайоне БАМ возле местного супермаркета.

Женщину не остановила даже холодная погода - она гуляла в одних брюках и прикрылась лишь тогда, когда на вызов приехали правоохранители.

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"А что, я не имею права?", - говорила женщина во время общения с полицейскими.

В итоге ее посадили в карету скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в сети появились кадры, как обнаженная молодая пара разгуливала по улочкам Ровно. Их тела прикрывали лишь белые одеяла.

Влюбленные фотографировались на улице и в таком виде даже посетили местное кафе, где угощались выпечкой и кофе.

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