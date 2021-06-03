В Ивано-Франковске полураздетая женщина гуляла улицами города
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Пикантный инцидент произошел на микрорайоне БАМ возле местного супермаркета.
Женщину не остановила даже холодная погода - она гуляла в одних брюках и прикрылась лишь тогда, когда на вызов приехали правоохранители.
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"А что, я не имею права?", - говорила женщина во время общения с полицейскими.
В итоге ее посадили в карету скорой помощи.
Ранее мы сообщали, что в сети появились кадры, как обнаженная молодая пара разгуливала по улочкам Ровно. Их тела прикрывали лишь белые одеяла.
Влюбленные фотографировались на улице и в таком виде даже посетили местное кафе, где угощались выпечкой и кофе.
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