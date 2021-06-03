В Ивано-Франковске полураздетая женщина гуляла улицами города

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Пикантный инцидент произошел на микрорайоне БАМ возле местного супермаркета.

Женщину не остановила даже холодная погода - она гуляла в одних брюках и прикрылась лишь тогда, когда на вызов приехали правоохранители.

"А что, я не имею права?", - говорила женщина во время общения с полицейскими.

В итоге ее посадили в карету скорой помощи.



