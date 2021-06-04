У справі про збитих курсанток у Києві стався несподіваний поворот

Страшна аварія, в якій дві дівчини позбулися ніг, сталася майже рік тому.

Суд над підозрюваним майором триває досі. Спочатку Володимир холодний визнавав свою провину, але зараз передумав і зажадав повноцінний процес.

Таким чином, допускає адвокат постраждалих, майор намагається виграти час, щоб домовиться з потерпілими, повідомляє "КП".

Також юрист зазначив, що обвинуваченому вигідно затягувати судовий процес, оскільки він перебуває на волі після внесення застави, а не в СІЗО.

Одна з постраждалих дівчинка, Олександра Гуй досі перебуває на лікуванні в Німеччині.

За її словами, холодний дав постраждалим всього по 10 тисяч гривень.

"Хоч ми були проти, адже ці гроші не покриють те, що він покалічив нас на все життя. Чому 10 тисяч? "Тому що більше немає", – це слова Холодного", – розповіла дівчина.

Ще одна дівчина Галина каже, що пережите в той нещасливий день вона забути не зможе.

"Може, холодний думає, що наші емоції заспокояться і нам простіше буде прийняти вирок, яким би він не був. Але тільки як нам забути про той кошмар? Наслідки аварії з роками нікуди не подінуться", – поділилася Галина, додавши, що кульгає досі.

Нагадаємо, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і...".

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