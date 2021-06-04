В деле о сбитых курсантках в Киеве произошел неожиданный поворот
Страшная авария, в которой две девушки лишились ног, произошла почти год назад.
Суд над подозреваемым майором длится до сих пор. Сначала Владимир Холодный признавал свою вину, но сейчас передумал и потребовал полноценный процесс.
Таким образом, допускает адвокат пострадавших, майор пытается выиграть время, чтобы договорится с потерпевшими, сообщает "КП".
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Также юрист отметил, что обвиняемому выгодно затягивать судебный процесс, поскольку он находится на свободе после внесения залога, а не в СИЗО.
Одна из пострадавших девочка, Александра Гуй до сих пор находится на лечении в Германии.
По ее словам, Холодный дал пострадавшим всего по 10 тысяч гривен.
"Хоть мы были против, ведь эти деньги не покроют то, что он покалечил нас на всю жизнь. Почему 10 тысяч? "Потому что больше нет", – это слова Холодного", – рассказала девушка.
Еще одна девушка Галина говорит, что пережитое в тот злополучны день она забыть не сможет.
"Может, Холодный думает, что наши эмоции успокоятся и нам проще будет принять приговор, каким бы он ни был. Но только как нам забыть о том кошмаре? Последствия аварии с годами никуда не денутся", – поделилась Галина, добавив, что хромает до сих пор.
Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и...".
Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.