"З величезним сумом змушені повідомити, що в неділю ввечері в жахливій автокатастрофі загинула викладач вокального відділу, народна артистка Росії Римма Степанівна Волкова. Людина великої душі і теплого серця, Римма Степанівна прийшла в школу після чвертьвікової роботи в Маріїнському театрі. Трагічний інцидент перервав її життя на зльоті — вона була сповнена сил, енергії і творчих планів", — розповіли колеги артистки в соціальній мережі.

Вона любила учнів, була щиро віддана своїй справі-завжди мала великий клас, багато років завідувала вокальним відділом, виховала безліч чудових випускників. Поки не повідомляється, коли і де відбудеться прощання з Риммою Волковою.

Працювала з такими музикантами, як Сергій Єльцин, Костянтин Симеонов, Валерій Гергієв, Борис Штоколов, Євген Нестеренко, Галина Ковальова, Нікша Бареза, Борис Хайкін.

За 26 років сценічної кар'єри в Маріїнському театрі співачка виконала практично всі партії лірико-колоратурного сопрано в репертуарі театру. Також у неї величезний камерний репертуар.

Волкова-володарка колоратурного сопрано-виконувала соло в Маріїнському театрі 26 років. З 2000 року почала свою педагогічну кар'єру в стінах музичної школи Римського-Корсакова, де завідувала вокальним відділом і виховала безліч знаменитих випускників.

З 1967 року гастролювала за кордоном (Австрія, Швеція, Швейцарія, Угорщина, Польща, Болгарія, Німеччина, Чехословаччина, Франція, Іспанія, Єгипет, Бразилія, Монголія).

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